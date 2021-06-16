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    08:15, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    1267 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1267 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 305,

    город Алматы - 222,

    город Шымкент - 5,

    Акмолинская область - 33,

    Актюбинская область - 29,

    Алматинская область - 12,

    Атырауская область - 113,

    Восточно-Казахстанская область - 68,

    Западно-Казахстанская область - 168,

    Карагандинская область - 115,

    Костанайская область - 33,

    Кызылординская область - 17,

    Мангистауская область - 53,

    Павлодарская область - 44,

    Северо-Казахстанская область - 26,

    Туркестанская область - 24.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 379974.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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