1267 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1267 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 305,

город Алматы - 222,

город Шымкент - 5,

Акмолинская область - 33,

Актюбинская область - 29,

Алматинская область - 12,

Атырауская область - 113,

Восточно-Казахстанская область - 68,

Западно-Казахстанская область - 168,

Карагандинская область - 115,

Костанайская область - 33,

Кызылординская область - 17,

Мангистауская область - 53,

Павлодарская область - 44,

Северо-Казахстанская область - 26,

Туркестанская область - 24.

Итого выздоровевших в Казахстане - 379974.