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1264 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

19 Марта 2021 08:01
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1264 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1264 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 285

город Алматы - 366

город Шымкент - 36

Акмолинская область - 50

Актюбинская область - 26

Алматинская область - 91

Атырауская область - 36

Восточно-Казахстанская область - 28

Жамбылская область - 18

Западно-Казахстанская область - 81

Карагандинская область - 98

Костанайская область - 44

Кызылординская область - 4

Мангистауская область - 6

Павлодарская область - 47

Северо-Казахстанская область - 35

Туркестанская область - 13

Всего в стране выявлено 229 217 заболевших.


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