Новости
1264 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
19 Марта 2021 08:01
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1264 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по теме250 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК 50 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане 749 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 285
город Алматы - 366
город Шымкент - 36
Акмолинская область - 50
Актюбинская область - 26
Алматинская область - 91
Атырауская область - 36
Восточно-Казахстанская область - 28
Жамбылская область - 18
Западно-Казахстанская область - 81
Карагандинская область - 98
Костанайская область - 44
Кызылординская область - 4
Мангистауская область - 6
Павлодарская область - 47
Северо-Казахстанская область - 35
Туркестанская область - 13
Всего в стране выявлено 229 217 заболевших.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Западно-Казахстанская область вернулась в «красную» зону по коронавирусу
- 50 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане
- 749 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
- На 13 млн тенге оштрафовали кафе и рестораны Тараза
- 48 детей отравились в школьной столовой в ВКО
- С начала ограничений в Павлодарской области запретили въезд 897 нерезидентам
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047