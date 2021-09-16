126 уголовных правонарушений совершено с начала года в казахстанских поездах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года свыше четырех тысяч административных правонарушений совершено в пассажирских поездах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

К административной ответственности привлечено 4298 человек, из них 218 за торговлю в неустановленных местах (ст. 204 КРКоАП ), 1099 - за распитие спиртных напитков в общественных местах (ст.440 КРКоАП), 264 человека наказаны за курение в неустановленных местах (ст.441 КРКоАП) .

За этот же период в пассажирских поездах совершено 126 уголовных правонарушений, из которых около 70 % - кражи ( ст.188 УК РК ).

Такая статистика прозвучала в ходе расширенного совещания с участием сотрудников департамента полиции на транспорте, АО «НК «ҚТЖ» и АО «Пассажирские перевозки».

Полицейские отметили, что ежегодно пассажирами, употребившими алкоголь в вагонах-ресторанах, в среднем совершается до 40 различных правонарушений. В том числе, связанных с хулиганством, применением насилия в отношении представителей власти, причинением тяжкого вреда здоровью граждан.

По данным ДП на транспорте, за указанный период уже зарегистрирован ряд фактов, когда нетрезвые пассажиры нарушали покой окружающих, выражаясь нецензурной бранью, разбивали окна вагонов, курили в неустановленных местах и т.д.

«Основными причинами совершения правонарушений, в том числе краж, является недостаточное количество камер видеонаблюдения в пассажирских поездах, а также безбилетный провоз пассажиров. Это существенно усложняет раскрытие преступлений по горячим следам, а также придает уверенность человеку совершающему правонарушение в его безнаказанности», - отметил в ходе расширенного совещания по профилактике правонарушений в пассажирских поездах заместитель начальника управления административной полиции ДПТ Саят Омаргазин.

В ходе совещания полицейские озвучили свои предложения по решениютпроблем сотрудникам АО «НК «ҚТЖ» и АО «Пассажирские перевозки», которые, в свою очередь, изъявили готовность совместно устранять указанные проблемные вопросы.



