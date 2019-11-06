126 сельских округов Павлодарской области перейдут на самостоятельный бюджет с начала 2020 года

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Около 7,5 млрд тенге составит объём самостоятельных бюджетов в сельских округах Павлодарской области в 2020 году, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

С 1 января 2020 года 126 сельских округов Павлодарской области перейдут на самостоятельный бюджет. 94 из них впервые представят сформированную смету доходов и расходов, сообщил во время пресс-конференции в региональной службе коммуникаций начальник областного управления экономики и бюджетного планирования Максат Турлыбаев.

По словам спикера, в области 32 сельских округа, в которых живут более 2 тыс. человек, внедрили четвёртый уровень бюджета в 2018 году. Их объём в прошлом году составил 4,9 млрд тенге, из них 479,3 млн - поступления собственных доходов.

По прогнозам ведомства, в 2020 году объём бюджетов составит около 7,5 млрд тенге. Доходы, как отметил Максат Турлыбаев, идут за счёт налогов и продажи имущества, которое закреплено за сельскими учреждениями.

«Благодаря самостоятельному бюджету расширяются финансовые возможности сельских округов. Повышена заинтересованность акимов округов в администрировании налогов, благодаря чему доходы увеличились. Бюджет сельского округа формируется с учётом интересов жителей при их непосредственном участии. Теперь каждый житель села знает, что те средства, которые он заплатит в качестве налога за свою недвижимость, транспорт, землю, будут направлены на нужды и развитие его родного села или посёлка», - заявил Максат Турлыбаев.

Самостоятельные бюджеты в сельских округах создают для увеличения самостоятельности органов местного самоуправления. Отмечается, что расходы распределяются по 19 направлениям, среди них - дошкольное воспитание и обучение, благоустройство и озеленение населённых пунктов, ремонт и содержание автодорог, организация водоснабжения.

Фото: pavlodarnews.kz