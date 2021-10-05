НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 126 млрд тенге выделят на реализацию проектов по водоснабжению и водоотведению в Мангистауской области. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Комплексного плана на 2021-2025 года поддерживается выделение средств из республиканского бюджета в сумме 126 млрд тенге на реализацию проектов по водоснабжению и водоотведению», - сказал Бейбут Атамкулов.

По его словам, за счет выделенных средств планируется построить и реконструировать 1867 км сетей водоснабжения и водоотведения, а также 3 объекта водоснабжения и 1 объект водоотведения, где будет создано 2137 рабочих мест.

Также в рамках Комплексного плана планируется проведение капитального ремонта 27 многоквартирных жилых домов на общую сумму 1,8 млрд тенге.



