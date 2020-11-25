126 кандидатов в депутаты Мажилиса выдвигает Nur Otan: в списке - Дарига Назарбаева, Аскар Мамин, Нурлан Нигматулин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На ХХ съезде партии «Nur Otan» утвержден список кандидатов на предстоящие парламентские выборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в списке Nur Otan в депутаты Мажилиса Парламента представлены 126 кандидатов: 77 по праймериз и 49 по центральной партийной квоте. Все установленные требования по квотам женщин и молодежи соблюдены. В частности, почти треть кандидатов – это женщины, в том числе три многодетные матери. В сравнении со списком 2016 года увеличение на 7 человек. Представленность молодежи до 35 лет составляет 14% - это на 2 кандидата больше в сравнении с предыдущим списком», - сказал первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек.

В целом, по его словам, средний возраст кандидатов снизился на 4 года и составил 48 лет.

«Представлены все сферы деятельности. Из общего списка с 30% резервом действующие депутаты Мажилиса Парламента составляют 20%, новые члены партии – 13%, представители госуправления 13%, образования и здравоохранения - 12%, НПО – 9% и промышленности - 8%. С учетом численности избирателей в каждой области обеспечена сбалансированная региональная представленность. Из 126 кандидатов 28% - это экономисты, 20% - юристы, 17% - предприниматели. Кроме того, 21 кандидат имеет ученую степень, в том числе 10 докторов и 11 кандидатов наук», - отметил Б. Байбек.

Предложенный список был принят единогласно. Среди кандидатов можно было увидеть имена Дариги Назарбаевой, Премьер-Министра РК Аскара Мамина, спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина и многих других.

Напомним, в столице под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проходит внеочередной XX съезд партии «Nur Otan».

77 кандидатов по итогам праймериз

НУР-СУЛТАН

1. ИСАБАЕВ Бауыржан Абдрашитович (Член Совета директоров компании АО «BI Group»)

2. ПАВЛОВЕЦ Лариса Павловна (Директор Многопрофильной городской детской больницы №1)

3. МЕДЕТОВ Расул Махмудович (Директор департамента партнерства Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции)

4. ДЖУНУСОВ Алмат Аскарович (Директор Палаты предпринимателей «Атамекен»)

АЛМАТЫ

5. ПЛАТОНОВ Артур Станиславович (Депутат Мажилиса Парламента VI созыва)

6. ТОРГАЕВ Беккали Нургалиевич (Аким Алмалинского района г.Алматы, председатель районного филиала партии)

7. СУЛЕЙМЕНОВА Жулдыз Досбергеновна (Руководитель АОО «Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического направления»)

8. КОБЕЕВА Алтынай Орманкалиевна (Основатель, учредитель, директор ОФ «Информационно-ресурсный центр»)

9. АВЕРШИН Константин Викторович (Генеральный директор ТОО «Red Dragon Almaty»)

10. АХМЕТОВ Мади Абылаевич (Председатель Алматинского городского филиала Молодежного крыла «Jas Otan»)

11. ШАРДИНОВ Шухрад Ахметжанович (Генеральный директор ТОО «Алматинский завод мостовых конструкций»)

ШЫМКЕНТ

12. ОСПАНОВ Берик Серикович (Председатель Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента)

13. ТАШКАРАЕВ Гани Абдуганиевич (Секретарь городского маслихата)

14. БЕКЖАНОВ Берик Айдарбекович (Председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр г.Шымкент»)

15. ТАНАТАРОВА Жадыра Нагашибаевна (Директор КГУ «Сайрамская вспомогательная школа»)

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

16. УИСИМБАЕВ Аскарбек Съезбекович (Аким Сандыктауского района, председатель районного филиала партии)

17. ЕЛЮБАЕВ Мади Сагинтаевич (Ректор Кокшетауского университета имени А.Мырзахметова)

18. БЕЗВЕРБНЫЙ Павел Николаевич (Директор ТОО «Орленок»)

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

19. СЫДЫКОВ Рахат Мажитович (Президент Актюбинской областной Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы)

20. ЕЛЕУОВ Галымжан Алмасбекович (Генеральный директор ТОО «DARU MEDICAL GROUP»)

21. БЕРДАЛИН Амангалий Бисенбаевич (Заместитель акима Актюбинской области)

22. БҮРКІТАЛИН Асылжан Жаналыұлы (Председатель Актюбинского областного филиала МК «Jas Otan»)

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

23. АБСЕМЕТОВА Алия Маратовна (Главный редактор информационного сайта «Uzyn.kz»)

24. ЖАСЫБАЕВ Ержан Бакирбаевич (Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Алматинской области)

25. АЛИМБАЕВ Данияр Кенгазыевич (Руководитель управления финансов акимата Алматинской области)

26. ТЕЛЬПЕКБАЕВА Жанна Тлеубековна (Директор политехнического колледжа «Прогресс»)

27. ТАЖМАГАМБЕТОВА Макпал Мазаковна (Собственный корреспондент газеты «Жетысу» по г.Капшагай и Илийскому району)

28. ДИГАЙ Дамир Анатольевич (Директор офиса коммерциализации результатов научных исследований университета имени И.Жансугурова)

29. КАРИМОВ Досан Елжанович (Директор ИП «Алаколь Каримов Д.Е.»)

30. НЕСТЕРОВ Константин Михайлович (Директор Дома культуры г.Текели)

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

31. ТУРГАНОВ Дюсенбай Нурбаевич (Заместитель Председателя Правления АО «Центрально -Азиатская электроэнергетическая корпорация»)

32. НАКПАЕВ Салимжан Жумашевич (Заместитель председателя Правления АО «Эмбамунайгаз»)

33. БЕЙСҚАЛИ Толқын Ермекқызы (Секретарь Кызылкогинского районного маслихата)

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

34. ГЛАЗИНСКИЙ Алексей Юрьевич (Аким г. Курчатов, председатель городского филиала партии)

35. ПАНЧЕНКО Игорь Иванович (Секретарь Риддерского городского маслихата)

36. КАМАСОВА Зарина Айдархановна (Директор ТОО «Клиника микрохирургии глаза»)

37. ТУМАШИНОВ Лукбек Шабданович (Директор ТОО «Элхон»)

38. САРПЕКОВ Азат Толкынович (Первый заместитель председателя Семейского городского филиала партии)

39. БЫКОВА Марина Юрьевна (Директор по финансам и экономике ТОО «Востокцветмет» KAZ Minerals)

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ

40. МУСАЕВ Маден Токтарбаевич (Аким Мойынкумского района, председатель районного филиала партии)

41. ТУЛЕПБЕРГЕН Мейрамбек Мылтыкбайулы (Председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Жамбылской области»)

42. НУРУМОВА Гульдара Алданышевна (Директор ТОО «Медицинский центр «Мейірім»)

43. УМАРОВ Гулам Мухтарович (Директор Жамбылского областного Центра крови)

44. УСЕРБАЕВ Султан Мыктыбекович (Директор опорной школы «Диқан» Байзакского района)

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

45. ҚҰЛШАР Мәлік Иманқұлұлы (Секретарь Западно-Казахстанского областного маслихата)

46. ЖАКСЫГАЛИЕВ Жанабек Жанабаевич (Доцент Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова)

47. СУНДЕТОВА Сабира Омиргалиевна (Заведующая Тайпакской сельской больницы)

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

48. БИЖАНОВА Гульнара Кадиржановна (Депутат Мажилиса Парламента VI созыва)

49. ӘБДІҒАЛИҰЛЫ Берік (Аким Улытауского района, председатель районного филиала партии)

50. ӘЛТАЙ Аманжол Дүйсенбайұлы (Доцент филологического факультета Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева)

51. БАСИН Вадим Борисович (Исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау»)

52. АСАН Сүйіндік Юржанұлы (Генеральный директор ТОО «Nova Цинк»)

53. БАДИНА Юлия Викторовна (Первый заместитель председателя Карагандинского городского филиала партии)

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

54. СМЫШЛЯЕВА Екатерина Васильевна (Председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Костанайской области»)

55. АКИШЕВ Самат Сагинбаевич (Председатель совета директоров АО «Костанайские минералы»)

56. ЖАНБЫРШИНА Кырмызы Сапаровна (Директор Костанайского филиала АО «Евразийский банк»)

57. АГАЙСИН Адиль Темиргалиевич (Менеджер по молодежной политике АО «ССГПО»)

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

58. КЕСЕБАЕВА Балаим Туганбаевна (Депутат Мажилиса Парламента VI созыва)

59. ӘБИБУЛЛАЕВА Аида Ибрагимқызы (Директор Кызылординского областного филиала АО «Казпочта»)

60. АМРЕЕВ Галым Махмутбаевич (Независимый директор АО СПК «БАЙКОНУР»)

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

61. МУСАБАЕВ Самат Базарбаевич (Директор ТОО «Корпорация «Каспий Строй-Сервис»)

62. КАЗАХБАЕВ Оспан Даденович (Генеральный директор ТОО «Управление производственных предприятий»)

63. ЖАҢБЫРШИН Еділ Терекбайұлы (Заместитель директора ТОО «Азия Техно Сервис»)

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

64. БОЙЧИН Анатолий Васильевич (Директор Павлодарского областного филиала АО «Народный банк Казахстана»)

65. КАЙДАРОВА Гульнара Шамаровна (Директор ТОО «Завод Гофротара»)

66. ШУГАЕВ Жанат Рашитович (Аким Павлодарского района, председатель районного филиала партии)

67. АЙТЫШЕВ Данияр Дауренович (Первый заместитель председателя филиала партии района Тереңкөл)

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

68. КОЛОДА Дмитрий Владимирович (Директор ТОО «Центр юридических услуг»)

69. ОРАЗАЛИН Есжан Кабиевич (Председатель правления АО СПК «СОЛТҮСТІК»)

70. ЗЕНЧЕНКО Геннадий Геннадьевич (Директор КТ «Зенченко и К»)

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

71. ЕРЖАН Құдайберген Төлепұлы (Депутат Мажилиса Парламента VI созыва)

72. АБАСОВ Кайнар Бегалиевич (Директор ТОО «Хлопкопром – Целлюлоза»)

73. ЕРТАЕВ Сырым Махамбетович (Директор ТОО «Кайып ата»)

74. КУРМАНБЕКОВА Гулжан Мамытовна (Советник акима Туркестанской области)

75. БАҚЫТЖАНОВА Мөлдір Бақытжанқызы (Заведующая отделом информации и рекламы филармонии им. Ш.Калдаякова)

76. КОЖАБАЕВ Хайрулла Байдильдаевич (Председатель правления АО «Кентауский трансформаторный завод»)

77. ДЖУРУМБЕТОВА Улжанат Серикбаевна (Главный врач Махтааральской районной больницы «Атакент»)

49 кандидатов по центральной партийной квоте

1. АБАКАНОВ Елдос Нурболович (Заместитель председателя Правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана»)

2. АДАМБАЕВ Сырым Жуматаевич (Советник Генерального директора ТОО «Азиатский Газопровод»)

3. АДАМБЕКОВ Тилектес Серикбайулы (Генеральный директор «Eurasia Blockchain Fintech Group Limited»)

4. АШИМЖАНОВ Жанарбек Садыканулы (Главный редактор газеты «Ana tili»)

5. БАЙБЕК Бауыржан Кыдыргалиулы (Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan»)

6. БЕЙСЕНБАЕВ Елнұр Сабыржанұлы (Председатель Молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan»)

7. ДУЙСЕНОВА Тамара Босымбековна (Помощник Президента – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента)

8. ЕРМАН Мұхтар Тілдәбекұлы (Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва)

9. ЕСІМ Ахметжан Смағұлұлы (Председатель Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»)

10. ЖАМАЛОВ Аманжан Макаримович (Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва)

11. ЖУЛИН Юрий Викторович (Заместитель руководителя Центрального аппарата партии «Nur Otan»)

12. ЗАКИЕВА Динара Болатовна (Руководитель корпоративного фонда «Қамқорлық» при Фонде Нурсултана Назарбаева)

13. ИМАШЕВА Снежанна Валерьевна (Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва)

14. КАЗАНЦЕВ Павел Олегович (Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва)

15. КАМАЛИЕВ Берик Сайлауович (Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан)

16. КАРАТАЕВ Фахриддин Абдинабиевич (Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва)

17. КИМ Вера Александровна (Председатель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть»)

18. КОЖАХМЕТОВ Арман Тулешович (Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва)

19. КОШАНОВ Ерлан Жаканович (Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан)

20. КУСАИНОВ Марат Апсеметович (Заместитель председателя Правления «Евразийский банк развития»)

21. КУЧИНСКАЯ Юлия Владимировна (Директор Института общественной политики партии «Nur Otan»)

22. КҰСПАН Айгүл Сайфоллақызы (Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия)

23. МАМИН Аскар Узакбайевич (Премьер-Министр Республики Казахстан)

24. МУСИН Канат Сергеевич (Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва)

25. МЫҢБАЙ Дархан Қамзабекұлы (Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва)

26. НАЗАРБАЕВА Дарига Нурсултановна (Директор Фонда Нурсултана Назарбаева)

27. НИГМАТУЛИН Нурлан Зайроллаевич (Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан)

28. НУРБЕК Саясат (Генеральный директор ТОО «BTS Education»)

29. НУРКИНА Айгуль Кабдушевна (Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва)

30. НУРОВ Канат Ильич (Президент Научно-образовательного фонда «Аspandau»)

31. НҰРМАНБЕТОВА Жәмила Нүсіпжанқызы (Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва)

32. ОЖАЕВ Нұрлыбек Жұмахметұлы (Первый заместитель председателя Атыраусского областного филиала партии «Nur Otan»)

33. ОМАРБЕКОВА Жанат Ануарбековна (Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва)

34. РАЗЗАК Назиля Раззакбаевна (Заведующая общественной приемной партии «Nur Otan»)

35. РАМАЗАНОВА Лаззат Керимкуловна (Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан)

36. РАУ Альберт Павлович (Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва)

37. РАХИМЖАНОВ Амерхан Муратпекович (Директор ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы»)

38. САИРОВ Ерлан Бияхметович (Директор Института евразийской интеграции)

39. САПАРОВА Алия Суиндиковна (Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва)

40. САРТБАЕВ Бауржан Мейрамбекович (Председатель Правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest»)

41. САРЫМ Айдос Әміроллаұлы (Общественный деятель, политолог)

42. СИМОНОВ Сергей Анатольевич (Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва)

43. СМАҒҰЛ Бахытбек (Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва)

44. СУЛЕЙМЕНОВА Зульфия Булатовна (Заместитель директора Департамента климатической политики и зеленых технологий, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов)

45. ТАЙЖАНОВ Ерлик Серикбаевич (Руководитель ОО «Федерация Карате-до шито-рю» г. Нур-Султан)

46. ТУГЖАНОВ Ералы Лукпанович (Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан)

47. ТІЛЕУХАН Бекболат Қанайұлы (Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва)

48. УНЖАКОВА Ирина Сергеевна (Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва)

49. ШИПОВСКИХ Геннадий Геннадьевич (Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва)