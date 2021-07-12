126 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 июля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 41 980 человек (40 545+ и 1435 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.



Из них в стационарах находятся 13 568 пациентов, амбулаторно лечатся 28 412 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: • в тяжелом состоянии – 815 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 189 пациентов, • на аппарате ИВЛ – 126 пациентов.