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    08:47, 12 Июль 2021 | GMT +6

    126 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 июля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 41 980 человек (40 545+ и 1435 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
    Из них в стационарах находятся 13 568 пациентов, амбулаторно лечатся 28 412 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 815 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 189 пациентов,

    • на аппарате ИВЛ – 126 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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