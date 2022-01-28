12558 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 12558 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 2124,

город Алматы - 2307,

город Шымкент - 154,

Акмолинская область - 901,

Актюбинская область - 479,

Алматинская область - 455,

Атырауская область - 354,

Восточно-Казахстанская область - 451,

Жамбылская область - 230,

Западно-Казахстанская область - 513,

Карагандинская область - 2043,

Костанайская область - 583,

Кызылординская область - 124,

Мангистауская область - 154,

Павлодарская область - 1140,

Северо-Казахстанская область - 453,

Туркестанская область - 93.

Всего в стране выявлено 1 204 769 заболевших.