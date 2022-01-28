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12558 человек заболели коронавирусом в Казахстане
28 Января 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 12558 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2124,
город Алматы - 2307,
город Шымкент - 154,
Акмолинская область - 901,
Актюбинская область - 479,
Алматинская область - 455,
Атырауская область - 354,
Восточно-Казахстанская область - 451,
Жамбылская область - 230,
Западно-Казахстанская область - 513,
Карагандинская область - 2043,
Костанайская область - 583,
Кызылординская область - 124,
Мангистауская область - 154,
Павлодарская область - 1140,
Северо-Казахстанская область - 453,
Туркестанская область - 93.
Всего в стране выявлено 1 204 769 заболевших.
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