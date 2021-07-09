1250 продуктовых наборов получили нуждающиеся семьи Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Такую помощь им предоставил Благотворительный фонд AYALA в рамках акции «Ел тірегі - Елбасы», передает МИА «Казинформ».

Акция проводится поэтапно в течение всего 2021 года по инициативе БФ «Халык» во всех областях Казахстана. В июле по всей стране она охватывает 20 тысяч малообеспеченных и многодетных семей, а также семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями. В общей сложности они получат более 1 млн килограммов продуктов на сумму 500 млн тенге.

Помощь благотворительного фонда AYALA Карагандинской области в этом году уже стала доброй традицией. В марте фонд обеспечил продуктовыми наборами 1000 семей из 17 городов и поселков области: Караганды, Балхаша, Жезказгана, Приозерска, Сатпаева, Сарани, Темиртау, Шахтинска, Абая, Актогая, Бухаржырау, Жанаарки, Каркаралы, Нуры, Осакаровки, Улытау и Шета.

В июле продуктовые наборы от AYALA получают уже 1250 семей области, оказавшихся в сложном материальном положении. В каждый набор весом 50 килограммов входят рис, гречка, мука, макароны, растительное масло, тушенка, сахар, чай и конфеты. Жители области с большой признательностью и благодарностью отнеслись к предоставленной фондом продуктовой помощи.

«Получать поддержку, участие, отзывчивость очень важно, когда находишься в сложной жизненной ситуации. Для нашего фонда карагандинцы в этом году стали особенно близки. Мы помогаем им не только продуктовыми наборами. В июне наш фонд установил в Областной больнице современное реанимационное оборудование, которое уже спасло жизни четырех новорожденных с тяжелой асфиксией в родах. Мы помогли установить два аппарата TOMATIS в специальной школе-интернате №5 Темиртау и в кабинете психолого-педагогической коррекции №3 в Караганде для коррекционного развития детей с особыми образовательными потребностями. До конца этого года мы запланировали еще много добрых дел. Они позволят охватить силой заботы нашего фонда тысячи жителей Карагандинской области», - отметила Айдан Сулейменова, президент Благотворительного фонда AYALA .

Доставка продуктовых наборов в рамках акции «Ел тірегі - Елбасы» по Карагандинской области продолжится до 30 июля 2021 года.