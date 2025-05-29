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    17:41, 29 Май 2025 | GMT +5

    125 вокзалов нуждаются в ремонте в Казахстане

    В ходе отработки совместно с МИО определены 125 вокзалов, требующих ремонта. Об этом на конференции СЦК сообщил председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта РК Жанибек Тайжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    125 вокзалов нуждаются в ремонте в Казахстане
    Фото: Kazinform

    — В том числе 21 вокзал, расположенный на популярных туристических маршрутах (Курорт Боровое, Кокшетау, Макинка, Саумалколь, Оскемен, Алтай, Кумистау, Риддер, Алматы-2, Конаев, Боктер, Лепсы, Бесколь, Коктума, Акши, Жаланашколь, Балхаш-2, Тараз, Туркестан, Сары-Агаш, Мангистау), — сообщил он.

    По словам Жанибека Тайжанова, работы по реконструкции начаты 14 апреля 2025 года.

    Ранее мы писали, в Казахстане запущен пассажирский поезд Сиянь — Алматы.

    12 дополнительных железнодорожных маршрутов добавят в летний период в Казахстане.

    873 вагона закупят в Казахстане до 2030 года.

    Свыше 533 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями перевезено ж/д транспортом в Казахстане.

    Теги:
    Железнодорожный вокзал Ремонт Транспорт Железная дорога
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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