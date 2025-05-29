125 вокзалов нуждаются в ремонте в Казахстане

— В том числе 21 вокзал, расположенный на популярных туристических маршрутах (Курорт Боровое, Кокшетау, Макинка, Саумалколь, Оскемен, Алтай, Кумистау, Риддер, Алматы-2, Конаев, Боктер, Лепсы, Бесколь, Коктума, Акши, Жаланашколь, Балхаш-2, Тараз, Туркестан, Сары-Агаш, Мангистау), — сообщил он.

По словам Жанибека Тайжанова, работы по реконструкции начаты 14 апреля 2025 года.

Ранее мы писали, в Казахстане запущен пассажирский поезд Сиянь — Алматы.

12 дополнительных железнодорожных маршрутов добавят в летний период в Казахстане.

873 вагона закупят в Казахстане до 2030 года.

Свыше 533 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями перевезено ж/д транспортом в Казахстане.