125 вокзалов нуждаются в ремонте в Казахстане
В ходе отработки совместно с МИО определены 125 вокзалов, требующих ремонта. Об этом на конференции СЦК сообщил председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта РК Жанибек Тайжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В том числе 21 вокзал, расположенный на популярных туристических маршрутах (Курорт Боровое, Кокшетау, Макинка, Саумалколь, Оскемен, Алтай, Кумистау, Риддер, Алматы-2, Конаев, Боктер, Лепсы, Бесколь, Коктума, Акши, Жаланашколь, Балхаш-2, Тараз, Туркестан, Сары-Агаш, Мангистау), — сообщил он.
По словам Жанибека Тайжанова, работы по реконструкции начаты 14 апреля 2025 года.
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