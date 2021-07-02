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    10:12, 02 Июль 2021 | GMT +6

    125 нарушений природоохранного законодательства выявлено в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 125 нарушений природоохранного законодательства выявлено в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В целях обеспечения экологической безопасности, оказания содействия органам, осуществляющим государственный контроль в области охраны окружающей среды, охраны, воспроизводства и использования природных ресурсов по борьбе с нарушениями природоохранного законодательства с 25 по 28 июня на территории Актюбинской области проведено оперативно–профилактическое мероприятие «Браконьер».

    На территории области из числа сотрудников подразделений местной полицейской службы и криминальной полиции по линии природоохранной деятельности были созданы мобильные группы. За период проведения ОПМ выявлено 125 фактов нарушения природоохранного законодательства, в том числе: за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных – 9; за нарушение требований пользования животным миром и правил охоты – 28; за нарушение других правонарушений (гл.13 УК РК и гл.21 КРКоАП)– 88. Также изъяты 300 метров запрещенных к использованию рыболовных сетей.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Экология Актюбинская область
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