125 наблюдателей следят за выборами сельских акимов в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области за выборами сельских акимов следят 125 наблюдателей и представителей СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области выборы сельских акимов проходят по 18 округам. В бюллетени внесено 52 кандидата. Выборный процесс контролируют 125 человек: 34 - это доверенные лица кандидатов в акимы, 27 представляют различные политические партии, 43 – общественные объединения и 21 человек представляют средства массовой информации. Предусмотрены необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на избирательных участках. Члены избирательных комиссий обеспечены масками, перчатками, санитайзерами. Доверенные лица, наблюдатели и представители СМИ предъявляют паспорт вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР, с датой выдачи не более 3-х суток. Председатель избирательной комиссии определяет места расположения доверенных лиц, наблюдателей и представителей СМИ с учетом социального дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 – 2 метра. Созданы необходимые условия для граждан с особыми потребностями при голосовании. На 33 избирательных участках организованы уголки, оборудованы кабины для людей с органичными возможностями. Изготовлены трафареты для слабовидящих, соответствующие аудиоролики по заполнению избирательных бюллетеней, на всех участках имеются лупы. В списки избирателей, переданных по актам соответствующими акимами, включено 44 305 граждан. Выборы проходят в 41 населенном пункте на 36 избирательных участках», - сообщил председатель областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области бюллетени получили 29,5%.



