125 млн тонн твердых бытовых отходов накопилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев назвал основные экологические проблемы в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными острыми экологическими проблемами остаются: качество атмосферного воздуха, загрязнение поверхностных вод, несовершенная система управления отходами. По итогам экологического мониторинга Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент характеризуются высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха», - сказал в ходе отчетной встречи с населением Магзум Мирзагалиев.

По его данным, фактические выбросы и сбросы загрязняющих веществ за 2020 год аналогичны уровню 2019 года и составили 2,5 млн тонн, сбросы – 1,1 млн тонн соответственно.

«На сегодня в стране накоплено 125 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО). Доля переработки ТБО увеличена с 15% в 2019 году до 18,3% в 2020 году. Помимо низкой доли переработки, острыми проблемами остаются несоответствие полигонов ТБО нормам и стихийные свалки», - сообщил М. Мирзагалиев.

На основе обсуждения экологических проблем с жителями и экоактивистами утверждены 17 «дорожных карт».

«В картах предусмотрены мероприятия по дальнейшей газификации, переводу общественного транспорта на газовое топливо, озеленению городов и другие. Их реализация позволит довести уровень переработки отходов с текущих 18% до 30%, построить 24 новых полигона ТБО, провести рекультивацию и ликвидацию исторически загрязненных земель, построить семь новых и провести реконструкцию 12 канализационных очистных комплексов», - отметил министр.



