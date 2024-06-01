125 млн тенге собрал Charity Samruk Marathon 2024 на благотворительность

Больше двух тысяч казахстанцев приняли участие в благотворительном марафоне группы компаний АО «Самрук-Қазына» – «Charity Samruk Marathon 2024». Всего собрали 125 миллионов тенге, которые направят на организацию инклюзивных кабинетов в детских садах и школах Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: пресс-служба АО "Самрук Казына"

В Астане День защиты детей начался с благотворительного забега. Погода порадовала собравшихся ярким солнцем и теплом. Забеги прошли на дистанции 400 метров, 5 и 10 км. В них приняли участие около 1200 человек, из которых более 200 детей старше 6 лет.

Многие горожане пришли поддержать близких и смогли ощутить дух здорового образа жизни и помощи ближним. Отметим, что большая часть участников марафона – сотрудники группы компаний АО «Самрук-Қазына».

Фото: пресс-служба АО "Самрук Казына"

Перед стартом марафона с приветственным словом выступил председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.

– Сегодня мы проводим благотворительный марафон Charity Samruk Marathon 2024. Благотворительность – это важное направление АО «Самрук-Қазына», например, пострадавшим от наводнений районам компания выделила более 22 млрд тенге, из них 10 млрд тенге «КазМунайГаз», 3 млрд тенге «Казатомпром», 3 млрд тенге «Казахстантемиржолы», 2 млрд тенге «Самрук-Казына», 1 млрд тенге «KEGOC», 1 млрд тенге «Самрук-Энерго», 1 млрд тенге «Казахгаз» и 1 млрд тенге «Air Astana». Помимо этого, на более чем 4 млрд тенге оказали помощь, бесплатно предоставив пострадавшим спецтехнику, авиа и ж/д перевозки, а также бензин и топливо. Фото: пресс-служба АО "Самрук Казына" Средства, собранные на сегодняшнем марафоне Charity Samruk Marathon 2024, пойдут на развитие инклюзии. В школах и детских садах Астаны будут открыты специальные классы инклюзии, – сказал председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.

Он также поблагодарил всех участников марафона и пожелал им удачи и здоровья.

В компании отметили, что ежегодно более полумиллиона казахстанцев получают помощь от группы компаний «Самрук-Қазына», из них порядка 97 тысяч – дети и их мамы.

Фото: пресс-служба АО "Самрук Казына"

Победители забегов получили памятные грамоты и медали, насладились приятным летним утром и дружественным соперничеством на дистанциях.

Также после завершения марафона в рамках акции «Таза Казахстан» участники провели уборку территории.