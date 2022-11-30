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125-летие Мухтара Ауэзова отметили в Литве

30 Ноября 2022, 20:25
125-летие Мухтара Ауэзова отметили в Литве

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - В Вильнюсской окружной библиотеке имени А.Мицкевича состоялся вечер, посвященный 125-летию Мухтара Ауэзова, и презентация переизданного романа-эпопеи «Путь Абая» на литовском языке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Казахстанские дипломаты рассказали о творчестве М. Ауэзова, истории создания им шедевра мировой литературы, повествующего о жизни поэта-мыслителя Абая Кунанбаева.

Принявшая участие в онлайн-режиме внучка Мухтара Ауэзова – ученый-арабист Зифа-Алуа Ауэзова выразила благодарность посольству Казахстана и издательскому дому «Жара» за то, что молодое поколение литовцев теперь сможет на родном языке соприкоснуться с наследием великого казахского писателя.

Директор Вильнюсской окружной библиотеки имени А. Мицкевича Эмилия Банионите подчеркнула, что новое издание романа «Путь Абая» станет жемчужиной читального зала имени Абая Кунанбайулы, открытого в 2020 году в стенах столичной библиотеки.

Вспоминая историю переиздания романа «Путь Абая», литовский издатель Айдас Жандарис выразил благодарность сыну выдающегося казахстанского художника Евгения Сидоркина Вадиму Сидоркину, за возможность использования в книге оригинальных иллюстраций знаменитого графика, выполненных специально к первому изданию романа в 1960 году.

В рамках мероприятия были исполнены музыкальные произведения на стихи Абая, в том числе переведенные на литовский язык.

Дипломаты посольства также рассказали гостям о жизни и творчестве двух ярких представителей казахского народа - Ахмете Байтурсынове и Розе Баглановой, юбилейные даты которых отмечают в этом году не только в Казахстане, но и во всем мире.

В завершение вечера гости выразили благодарность за возможность больше узнать о казахской литературе, культуре и истории нашего народа.

Презентация переизданного романа-эпопеи «Путь Абая» и переведенной на литовский язык повести Ануара Алимжанова «Возврашение учителя» прошла 14 декабря 2020 года в онлайн-режиме в условиях пандемии. Изданные книги будут переданы в дар всем областным и другим крупным библиотекам Литвы.


Фото: gov.kz

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