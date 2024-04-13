125-летие Каныша Сатпаева отметили в Караганде

12 апреля в Казахстане отмечается День работников науки. Эта дата выбрана неслучайно, именно в этот день родился выдающийся казахстанский ученый-геолог, первый президент казахстанской Академии наук Каныш Сатпаев, который внес неоценимый вклад в геологическую, научную, культурную и историческую сферы нашей страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

У великого ученого сегодня немало последователей, которые развивают казахстанскую науку. Мы по праву гордимся нашими учеными, которые преданы своему делу и вносят большой вклад в развитие науки.

Фото: акимат Карагандинской области

В этом году исполняется 125 лет со дня его рождения и в честь юбилея общественного деятеля по области проводятся различные мероприятия.

Фото: акимат Карагандинской области

Сегодня в Караганде состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Каныша Сатпаева. Дань памяти великому казахскому учёному отдали представители творческой и научной интеллигенции, общественники, аксакалы и руководство области.

Фото: акимат Карагандинской области

В высших учебных заведениях проведен ряд научных мероприятий, посвященных 125-летию Каныша Сатпаева. В Карагандинском техническом университете имени Абылкаса Сагинова прошла республиканская научная студенческая конференция «Вклад молодежной науки в реализацию стратегии «Казахстан - 2050» (11 апреля). А в Карагандинском университете Казпотребсоюза провели Международный слет студентов «Современная молодежь: созидая инновации – стремимся в будущее».

Фото: акимат Карагандинской области

Также 13 апреля в Бухаржырауском районе состоится открытие мурала на стене школы имени К.Сатпаева.

Кроме того, в библиотеках области в течение года будут организованы тематические выставки, в учреждениях образования пройдут классные часы, дебатные турниры, кураторские часы, конкурсы научных проектов, круглые столы и другие мероприятия.