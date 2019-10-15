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125-летие Ильяса Жансугурова отметили в Алматы

15 Октября 2019 17:10
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125-летие Ильяса Жансугурова отметили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялось торжественное собрание, посвященное 125-летию выдающегося казахского поэта Ильяса Жансугурова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

От имени акима Алматы Бакытжана Сагинтаева семье и родственникам поэта было передано поздравительное письмо с пожеланиями здоровья и благополучия.

В письме подчеркивается, что Ильяс Жансугуров является не только видным представителем казахской литературы, но и яркой звездой мировой литературы.

На мероприятии прозвучали стихи и песни поэта в исполнении таких звезд, как Айгуль Косанова, Рамазан Стамгазиев. Также на праздничном концерте выступил фольклорный этнографический ансамбль «Сазген сазы».


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Ключевые слова: Алматы, Культура,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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