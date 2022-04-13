НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последний год 125 казахстанских вузов увеличили свой совокупный доход на 16%. Это самый высокий показатель за последние пять лет. Объем образовательных услуг, оказанных высшими учебными заведениями за 2021 год, превысил 434 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на деловой портал «Курсив Медиа Казахстан».

Кто из студентов принес вузам больше денег – платники или грантники?

Согласно данным Бюро национальной статистики Казахстана, больше половины общего дохода вузам обеспечивает государство. Лишь треть всех студентов (около 196 тыс. человек) учится по госзаказу. В прошлом году бюджет выделил на эти цели частным и государственным вузам 266,3 млрд тенге (+ 24% к 2020 году). Студенты-платники принесли в систему высшего образования меньше – 156,7 млрд тенге (+ 8% к 2020 году). Кроме того, за образование платили предприятия – 11,4 млрд тенге. В частные вузы за высшее образование в прошлом году «ушло» 278,7 млрд тенге (64%), в государственные – 152,9 млрд тенге (35%). Государственных вузов в Казахстане сейчас 33, частных – 92.

Четыре действующих филиала зарубежных вузов в прошлом году заработали чуть больше 2,7 млрд тенге (это всего 0,6% от общих доходов высших учебных заведений).

Реформы Минобразования РК последних лет, направленные на сокращение числа вузов, привели к тому, что на рынке услуг в высшем образовании теперь большая часть средств аккумулируется в крупных учебных заведениях. Около 88% всех заработанных в этой сфере средств в прошлом году было перечислено именно большим вузам (более 250 работников, включая профессорско- преподавательский состав и остальных служащих), лишь 5% – средним университетам (от 101 до 250 сотрудников), 7% – малым (менее 100 работающих). Притом средние вузы существуют фактически только за счет платных мест.

Большая часть вузов сконцентрирована в мегаполисах – Алматы (41), Нур-Султане (15) и Шымкенте (10). В них же аккумулируется около 70% всех доходов в системе высшего образования Казахстана (294 млрд тенге). Данные за прошлый год говорят о том, что структура доходов вузов этих трех городов сильно отличается друг от друга. Если в столице университеты на 82% живут за счет бюджетных вливаний, то в Алматы объемы госфинансирования в процентном соотношении с платным образованием ниже – 57%, в Шымкенте еще ниже – 36%.

Алматы является лидером по объемам платных услуг в высшем образовании. В прошлом году родители алматинских студентов заплатили 58,1 млрд тенге (37% от общего объема платных услуг в РК). Учащиеся шымкентских университетов в 2021 году отдали за учебу 18,8 млрд тенге (или 12% от общего объема). По доле затрат на платное высшее образование (10%) на третьем месте вузы Нур-Султана. За последний год столичные студенты перевели на счета вузов 16,7 млрд тенге.

По объемам корпоративного финансирования лидирует Алматы. Больше половины средств (6,8 из 11,4 млрд тенге), поступающих в вузы от предприятий за учебу их сотрудников, перечисляется вузам Алматы.