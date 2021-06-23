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    08:03, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    1248 больных коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1248 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    Ситуация в разрезе регионов:

    город Нур-Султан – 413,

    город Алматы – 117,

    город Шымкент – 64,

    Акмолинская область – 32,

    Актюбинская область – 32,

    Алматинская область – 28,

    Атырауская область – 50,

    Восточно-Казахстанская область – 70,

    Жамбылская область – 24,

    Западно-Казахстанская область – 88,

    Карагандинская область – 146,

    Костанайская область – 30,

    Кызылординская область – 28,

    Мангистауская область – 46,

    Павлодарская область – 46,

    Северо-Казахстанская область – 13,

    Туркестанская область – 21.

    Всего в стране выявлен 411771 заболевший.


    Теги:
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