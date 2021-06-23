08:03, 23 Июнь 2021 | GMT +6
1248 больных коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1248 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Ситуация в разрезе регионов:
город Нур-Султан – 413,
город Алматы – 117,
город Шымкент – 64,
Акмолинская область – 32,
Актюбинская область – 32,
Алматинская область – 28,
Атырауская область – 50,
Восточно-Казахстанская область – 70,
Жамбылская область – 24,
Западно-Казахстанская область – 88,
Карагандинская область – 146,
Костанайская область – 30,
Кызылординская область – 28,
Мангистауская область – 46,
Павлодарская область – 46,
Северо-Казахстанская область – 13,
Туркестанская область – 21.
Всего в стране выявлен 411771 заболевший.