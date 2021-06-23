1248 больных коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1248 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Ситуация в разрезе регионов:

город Нур-Султан – 413,

город Алматы – 117,

город Шымкент – 64,

Акмолинская область – 32,

Актюбинская область – 32,

Алматинская область – 28,

Атырауская область – 50,

Восточно-Казахстанская область – 70,

Жамбылская область – 24,

Западно-Казахстанская область – 88,

Карагандинская область – 146,

Костанайская область – 30,

Кызылординская область – 28,

Мангистауская область – 46,

Павлодарская область – 46,

Северо-Казахстанская область – 13,

Туркестанская область – 21.

Всего в стране выявлен 411771 заболевший.