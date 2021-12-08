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1244 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

8 Декабря 2021 08:15
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1244 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1244 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 217,

город Алматы - 161,

город Шымкент - 5,

Акмолинская область - 62,

Актюбинская область - 7,

Алматинская область - 14,

Атырауская область - 4,

Восточно-Казахстанская область - 58,

Жамбылская область - 17,

Западно-Казахстанская область - 109,

Карагандинская область - 140,

Костанайская область - 207,

Кызылординская область - 8,

Мангистауская область - 13,

Павлодарская область - 62,

Северо-Казахстанская область - 159,

Туркестанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 944485.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Мухамедиярова Жанара
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