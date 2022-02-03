1240 новых мест для дошкольников планируется создать в 2022 году в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Согласно комплексному плану на 2022 год, в Акмолинской области планируется создать 1 240 новых мест для дошкольников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, во исполнение Национального проекта «Качественное образование для всех «Образованная нация» в 2022 году с целью повышения охвата дошкольным воспитанием и обучением детей в возрасте до шести лет, согласно комплексному плану на 2022 год, планируется создать 1 240 новых мест: открыть девять дошкольных организаций на 1 016, расширить девять действующих дошкольных организаций на 224 места. Для увеличения охвата детей от года до трех лет планируется преобразовать 10 детских садов в ясли-сады.

«Современные реалии жизни бросают новые вызовы развитию сферы образования, и сегодня детские сады динамично меняет свой облик. Всего в области функционирует 601 дошкольная организация образования – это 257 детских садов, которые посещают 29 450 детей, и 344 мини-центра для 6 308 малышей», - отметили в ведомстве.

Как рассказала руководитель отдела дошкольного и общего среднего образования Асемгуль Сулейменова, в 2021 году в дошкольных организациях области создано порядка 1 122 новых места: открыто 14 дошкольных организаций образования на 784 места и расширено 15 действующих дошкольных организаций на 338 мест. Для увеличения охвата дошкольным воспитанием и обучением детей в возрасте от одного года до трех лет переведено 39 садов в ясли-сады.

«Созданные дополнительные места позволили достичь запланированные целевые показатели и повысить охват дошкольным воспитанием и обучением детей в возрасте от года до шести лет - 80,5%. На сегодняшний день наибольший охват детей в возрасте от одного года до шести лет наблюдается в Коргалжынском (97,4), Егиндыкольском (96,6%), Жаксынском (94,4%), Биржан сал (93,6%), Сандыктауском (93,0%) районах», - поделилась А. Сулейменова.

В дошкольном образовании решаются проблемы всестороннего развития ребенка до поступления в школу. Благодаря развитию партнерства с бизнесом, эффективной и слаженной работе отделов образования расширена сеть дошкольных организаций. Так, из 257 детских садов 120 являются частными, т.е. их доля составляет 46,7%. Активное развитие сети частных дошкольных организаций реализовано в Целиноградском, Бурабайском, Аршалынском райнах и городе Кокшетау.

Также продолжается строительство семи детских садов на 1 706 мест в Шортандинском, Целиноградском районах и Кокшетау.

Развитие современного общества диктует особые условия дошкольным организациям образования, интенсивное внедрение инноваций, новых технологий и методов работы с детьми.