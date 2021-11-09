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1240 нетрезвых водителей задержано в Актюбинской области

9 Ноября 2021 19:32
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1240 нетрезвых водителей задержано в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За 10 месяцев с начала года в Актюбинской области было задержано 1240 нетрезвых водителей и тех, кто управлял автотранспортом в наркотическом опьянении, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

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«За 10 месяцев с начала года сотрудниками полиции выявлено 1240 водителей, управлявших транспортными средствами в алкогольном и наркотическом опьянении. Все они лишены водительских прав сроком на три года», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Так, очередного пьяного водителя, к тому же лишенного прав, задержали вчера в Актобе. Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования.

«Примерно в 00.20 часов сотрудниками патрульной полиции по улице Тайманова в Актобе за нарушение ПДД РК была остановлена автомашина «Volkswagen». От 45-летнего водителя исходил резкий запах алкоголя, однако он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, выяснилось, что водитель был ранее лишен права управления транспортными средствами. Проводятся следственные действия по статье 346 ч.1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

Автомашина поставлена на спецстоянку, водитель водворен в изолятор временного содержания», - говорит Е.Саркулов.

Согласно законодательству уклонение от прохождения медицинского освидетельствования является административным правонарушением и согласно ч. 4 статьи 613 Кодекса РК об административных правонарушениях наказывается лишением права управления на 2 года. Отказ от прохождения экспертизы на опьянение приравнивается к самому факту опьянения.


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#Актюбинская область   #ДТП   #МВД РК   #Дороги  
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Автор:

Самал Ендибаева

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