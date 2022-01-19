124 сообщения за сутки поступило на телефоны доверия МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Телефоны доверия МВД принимают обращения граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Продолжают свою работу телефон доверия МВД (14-02 или 71-41-09) и call-центры подразделений собственной безопасности, созданные по поручению министра Ерлана Тургумбаева для информирования граждан по защите своих прав, обеспечении безопасности, поиске родственников, а также помощи полицейским.

Каждое обращение тщательно рассматривается с принятием законных решений. Обеспечен еженедельный прием граждан руководителями и бесперебойная работа фронт-офисов территориальных подразделений.

За сутки на телефоны доверия поступило 124 сообщения, из которых 107 носило консультативно-справочный характер. 17 сообщений поступило с жалобами на неправомерные действия сотрудников полиции, в том числе по розыску и задержанию родственников звонивших. По каждому случаю в соответствии с компетенцией даны разъяснения.

С просьбой об установлении местонахождения родственников после задержания силами правопорядка обратились жители Алматы, Атырау, Семея, Шымкента, п. Чилик Алматинской области.

Установлено, что в отношении троих задержанных органами прокуратуры проводится досудебное расследование по ст. 272 «Массовые беспорядки», в том числе одного из них по ст. 380 «Посягательство на жизнь сотрудника» УК РК, которые с санкции суда арестованы. Двое разыскиваемых подозреваются в мародерствах магазинов, в отношении них расследуются дела по ст.188 ч.2 «Кража» УК РК.

Заявителям сообщено местонахождение родственников и даны соответствующие разъяснения.

Жительница Кызылорды просила выяснить подробности гибели ее сына. Установлено, что 7 января неизвестные на автомашине в алкогольном опьянении, создавая угрозу наряду правоохранителей и участникам дорожного движения, грубо нарушали ПДД и начали скрываться, не подчинились требованиям остановиться.

Сотрудниками были приняты меры по остановке автомашины путем выстрелов в воздух и по задним колесам автомашины. В результате водитель получил ранение, а пассажир скончался. Прокуратурой области начато досудебное расследование.

Ряд граждан жаловалось на изъятие сотовых телефонов. Установлено что в большинстве телефоны изъяты в рамках проводившихся досудебных расследований по ст. 272 УК РК «Массовые беспорядки». По двум случаям собственной безопасностью проводятся проверки.

По жалобе об отказе в краткосрочном свидании с родственником, находящемся в следственном изоляторе в Усть-Каменогорске, установлено, что, согласно Постановлению главного санитарного врача для не распространения коронавирусной инфекцией, в учреждениях УИС временно ограничены свидания.

Житель Алматы пожаловался, что сотрудники полиции сломали дверь подвального помещения магазина в микрорайоне «Аксай-3». Установлено, что в рамках досудебного расследования по ст. 297 «Незаконное изготовление наркотических средств» в подвале изъяты неизвестные химические вещества, по которым назначены экспертизы. По подозрению в совершении указанного преступления задержан подозреваемый, с которым проводятся следственные действия.

Работа «телефона доверия МВД» продолжается, о ее результатах будет регулярно информирована общественность.