124 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса выявлены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 124 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы в Казахстане , 4 летальных исхода и 173 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 46499 , летальных случаев - 530 , выздоровевших - 34118 .