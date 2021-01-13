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124 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса выявлены в Казахстане
13 Января 2021 08:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 124 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы в Казахстане , 4 летальных исхода и 173 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 46499 , летальных случаев - 530 , выздоровевших - 34118 .
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