124 новых случая коронавирусной пневмонии выявлено в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 18 января в Казахстане зафиксировано 124 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Зарегистрировано четыре летальных исхода.

Выздоровели 162 человека.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 85052, летальных случаев - 5245, выздоровевших - 78259.