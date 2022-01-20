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124 новых случая коронавирусной пневмонии выявлено в РК
20 Января 2022 08:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 18 января в Казахстане зафиксировано 124 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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Зарегистрировано четыре летальных исхода.
Выздоровели 162 человека.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 85052, летальных случаев - 5245, выздоровевших - 78259.
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