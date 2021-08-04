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    09:15, 04 Август 2021 | GMT +6

    124 казахстанца скончались от коронавируса за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Так, лидером антирейтинга является Нур-Султан (33 смертей). Затем следуют Алматы (17 смертей), Шымкент (16 смертей), Актюбинская (11 смертей), Амолинская область (10 смертей), Карагандинская (7 смертей), Павлодарская (7 смертей), ЗКО (5 смертей), Атырауская (5 смертей), Кызылординская (4 смерти), Мангистауская (4 смертей), СКО (2 смерти), Алматинская (1 смерти), Жамбылская (1 смерть), Туркестанская (1 смерти).

    Как сообщалось ранее, от пневмонии за сутки скончались 25 человек.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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