124 ДТП зарегистрировано за сутки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице зарегистрировано 124 ДТП за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

В связи с погодными условиями возросло количество ДТП на дорогах столицы. Одно из них произошло 23 марта в 14:00 часов 30 минут на трассе в направлении из города Косшы в город Нур-Султан с участием 12-ти автомашин. Причиной ДТП послужило несоблюдение виновными лицами скоростного режима в метеорологических условиях.

В результате ДТП жертв нет. Трое участников происшествия после осмотра врачей отпущены домой. По данному факту проводится дознание.

«Стражи порядка максимально помогают водителям, попавшим в трудную ситуацию, а также обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан»,- говорит начальник дежурной части полка патрульной полиции Айбек Нартпаев.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

«Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать светоотражающие элементы, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги», - предупреждают полицейские.