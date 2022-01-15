12381 случай заболевания коронавирусом выявлен в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 12381 случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 5788,

город Алматы - 1549,

город Шымкент - 380,

Акмолинская область - 330,

Актюбинская область - 300,

Алматинская область - 405,

Атырауская область - 521,

Восточно-Казахстанская область - 105,

Жамбылская область - 192,

Западно-Казахстанская область - 246,

Карагандинская область - 1521,

Костанайская область - 104,

Кызылординская область - 320,

Мангистауская область - 234,

Павлодарская область - 223,

Северо-Казахстанская область - 22,

Туркестанская область - 141.





Всего в стране выявлено 1036385 заболевших.