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12381 случай заболевания коронавирусом выявлен в Казахстане за сутки

15 Января 2022 08:00
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12381 случай заболевания коронавирусом выявлен в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 12381 случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 5788,

город Алматы - 1549,

город Шымкент - 380,

Акмолинская область - 330,

Актюбинская область - 300,

Алматинская область - 405,

Атырауская область - 521,

Восточно-Казахстанская область - 105,

Жамбылская область - 192,

Западно-Казахстанская область - 246,

Карагандинская область - 1521,

Костанайская область - 104,

Кызылординская область - 320,

Мангистауская область - 234,

Павлодарская область - 223,

Северо-Казахстанская область - 22,

Туркестанская область - 141.


Всего в стране выявлено 1036385 заболевших.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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