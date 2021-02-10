08:15, 10 Февраль 2021 | GMT +6
1233 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1233 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 92
город Алматы - 178
Акмолинская область - 190
Актюбинская область - 12
Алматинская область - 152
Атырауская область - 95
Восточно-Казахстанская область - 25
Жамбылская область - 18
Западно-Казахстанская область - 50
Карагандинская область - 66
Костанайская область - 115
Кызылординская область - 6
Мангистауская область - 3
Павлодарская область - 191
Северо-Казахстанская область - 35
Туркестанская область - 5
Итого выздоровевших в Казахстане - 179277.