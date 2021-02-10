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    08:15, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    1233 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1233 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 92

    город Алматы - 178

    Акмолинская область - 190

    Актюбинская область - 12

    Алматинская область - 152

    Атырауская область - 95

    Восточно-Казахстанская область - 25

    Жамбылская область - 18

    Западно-Казахстанская область - 50

    Карагандинская область - 66

    Костанайская область - 115

    Кызылординская область - 6

    Мангистауская область - 3

    Павлодарская область - 191

    Северо-Казахстанская область - 35

    Туркестанская область - 5

    Итого выздоровевших в Казахстане - 179277.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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