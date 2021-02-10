1233 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1233 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 92

город Алматы - 178

Акмолинская область - 190

Актюбинская область - 12

Алматинская область - 152

Атырауская область - 95

Восточно-Казахстанская область - 25

Жамбылская область - 18

Западно-Казахстанская область - 50

Карагандинская область - 66

Костанайская область - 115

Кызылординская область - 6

Мангистауская область - 3

Павлодарская область - 191

Северо-Казахстанская область - 35

Туркестанская область - 5

Итого выздоровевших в Казахстане - 179277.