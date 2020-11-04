123 мобильные бригады наблюдают за пациентами с симптомами COVID-19 в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Для улучшения качества медпомощи при поликлиниках области созданы 123 мобильные бригады для наблюдения за пациентами с симптомами COVID-19 и пневмонии, выписанными пациентами и пациентами с хроническими заболеваниями на дому, а также за беременными и детьми по показаниям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается обеспеченности региона медицинским оборудованием, то сейчас по области имеются 173 аппарата ИВЛ, в том числе в инфекционных стационарах – 86, 506 кислородных концентраторов, 10 компьютерных томографов (в инфекционном и провизорном стационарах – 4), 47 рентген-аппаратов, 860 пульсоксиметров, 198 источников кислорода, 172 аппарата Боброва. Также закуплены 50 аппаратов ИВЛ, 7 цифровых рентгенаппаратов с АО «Актюбрентген», 3 кислородные станции. Две станции уже установлены в ОИБ и ОМБ. Установка и пуско-наладка третьей станции в Бурлинской райбольнице планируется в конце ноября и 138 единиц другой медтехники.

Для районных больниц доставлены 9 передвижных медицинских комплексов, оснащенных всем необходимым оборудованием для диагностики и лечения болезней.

«Поликлиники на колесах» обеспечат доступ к медуслугам жителям сельских отдаленных районов. Также для областной станции скорой помощи приобретены 37 реанимобилей, из которых 25 уже прибыли и переданы в эксплуатацию, остальные прибудут до конца 2020 года. На следующий 2021 год запланировано приобретение еще 20 реанимобилей. Сейчас на станции скорой помощи задействованы 83 единицы автотранспорта, которые в сутки выезжают на 630 вызовов», – сказала заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова.

В медицинских организациях области имеется двухмесячный неснижаемый запас лекарственных средств для борьбы с коронавирусной инфекцией и 1,5-месячный запас средств индивидуальной защиты и медицинских масок. Еженедельно производится поставка лекарственных средств ТОО «СК-Фармация». Закуплено 67 тысяч доз вакцин против гриппа, которыми на 100% провакцинировали население.

Через стабилизационный фонд АО «СПК «Акжайык», закуплены лекарства на сумму 92,2 миллиона тенге: антибиотиков (азитромицин, цефтриаксон), жаропонижающих (парацетамол), противовирусных лекарственных средств (тамифлю, ультавир). Кроме того, обеспечен необходимый норматив лекарственных средств и медицинских изделий в стабилизационном фонде.

«Сейчас по ситуации и в связи с сезонными заболеваниями идет увеличение числа заболевших, что грозит новой волной коронавируса. Мы готовимся к ней. Стараемся учесть все проблемные моменты из прошлого опыта. Однако, как бы мы не готовились, сколько бы не увеличивали и не оснащали больницы, пока граждане не станут осознанно подходить к ситуации, беречь себя и близких, тяжелых последствий не избежать», – еще раз подчеркнула замруководителя облздрава Г.Абдрахманова.

Необходимо применять меры индивидуальной защиты: носить маски и перчатки, особенно в общественных местах, избегать скоплений людей и тесных контактов, по возможности сократить число контактов и оставаться дома. Без понимания в обществе, без правильного поведения граждан, только силами медицинских работников не сможем победить эту опасную инфекцию. Опыт уже показал, что людей от заражения может уберечь только самозащита.