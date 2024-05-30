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    17:53, 30 Май 2024 | GMT +6

    12,3 млн тенге похитил бухгалтер госучреждения в Костанайской области

    деньги, тенге
    Фото: Kazinform

    Прокуратурой Карабалыкского района Костанайской области в ходе проверки выявлены факты хищения бюджетных средств должностным лицом. Об этом передает агентство Kazinform.

    Как сообщили в прокуратуре,  главный бухгалтер государственного учреждения на протяжении шести лет незаконно перечислял себе денежные средства, образовавшиеся за счет экономии.

    — Согласно заключению судебно-экономической экспертизе общая сумма излишне перечисленных денежных средств составила около 12,3 млн тенге. По факту проведено досудебное расследование по пункту 1) части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан, — отметили в пресс-службе ведомства.

    В ходе следствия подозреваемый возместил ущерб в полном объеме.

    Приговором суда должностное лицо осуждено к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Судебный акт не вступил в законную силу.

    Теги:
    Хищение Закон и право Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Прокуратура
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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