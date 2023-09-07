123 квартиры сдавали актюбинцы без регистрации в налоговой

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - С начала оперативно-профилактического мероприятия «Участок» с 14 августа участковыми инспекторами полиции Актюбинской области осуществлена проверка съемных квартир, выявлено 123 квартиры, сдающихся без регистрации в налоговых органах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По всем фактам направлены уведомления в налоговое управление.

Проверены рынки и иные места торговли. Задержаны 16 лиц без определенного места жительства. Всего к административной ответственности привлечено свыше 3000 правонарушителей, в том числе за распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в пьяном виде – 150, а также за мелкое хулиганство – 150. Проверено более семисот лиц по месту жительства, состоящих на учете в ОВД.