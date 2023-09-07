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    07:38, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    123 квартиры сдавали актюбинцы без регистрации в налоговой

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    Фото: polisia.kz
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - С начала оперативно-профилактического мероприятия «Участок» с 14 августа участковыми инспекторами полиции Актюбинской области осуществлена проверка съемных квартир, выявлено 123 квартиры, сдающихся без регистрации в налоговых органах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По всем фактам направлены уведомления в налоговое управление.

    Проверены рынки и иные места торговли. Задержаны 16 лиц без определенного места жительства. Всего к административной ответственности привлечено свыше 3000 правонарушителей, в том числе за распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в пьяном виде – 150, а также за мелкое хулиганство – 150. Проверено более семисот лиц по месту жительства, состоящих на учете в ОВД.


    Теги:
    Актюбинская область Жилье МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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