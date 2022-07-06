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123 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
6 Июля 2022 10:15

123 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по количеству выздоровевших от коронавирусной инфекции казахстанцев. За прошедшие сутки в республике выздоровели 123 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 45,

в городе Алматы - 69,

в Жамбылской области - 1,

в Карагандинской области - 5,

в Костанайской области - 2,

в Кызылординской области – 1,

Всего в стране выздоровело 1 292 749 человек от COVID-19.


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