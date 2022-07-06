13:47
6 Июля 2022 10:15
123 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по количеству выздоровевших от коронавирусной инфекции казахстанцев. За прошедшие сутки в республике выздоровели 123 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Из них в разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 45,
в городе Алматы - 69,
в Жамбылской области - 1,
в Карагандинской области - 5,
в Костанайской области - 2,
в Кызылординской области – 1,
Всего в стране выздоровело 1 292 749 человек от COVID-19.
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