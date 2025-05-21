123 аула посетит медицинский поезд «Саламатты Қазақстан»

Со столичной станции «Нұрлы жол» состав направился на запад страны. В торжественной церемонии отправки приняли участие управляющий директор АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Ляззат Сулеймен, вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, а также представители общественности.

— Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» — важная инициатива Фонда «Самрук-Қазына», оказывающая медицинскую и правовую помощь сельским жителям. С 2010 года поезд побывал более чем в 2000 селах и оказал поддержку почти 800 тысячам человек. Жителям не только предоставлялись консультации, но и проводились мини операции, решались многие социальные вопросы, — отметил управляющий директор АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов.

Фото: «Самрук-Қазына»

За полгода «поликлиника на колесах» преодолеет более 21 000 километров. Маршрут начинается с села Турыш Бейнеуского района Мангистауской области — это первая из 123 запланированных остановок.

В каждом населенном пункте поезд будет останавливаться на один-два дня, чтобы врачи, медиаторы и юристы успели полноценно проконсультировать не только местных жителей, но и сельчан из близлежащих аулов, в которые не ходят поезда.

Фото: «Самрук-Қазына»

Прием будут вести 30 специалистов различных направлений: терапевт, хирург-травматолог, кардиолог, врач УЗИ, оториноларинголог, невропатолог, педиатр, акушер-гинеколог, офтальмолог, уролог, стоматолог-терапевт, врач-рентгенолог, врач функциональной диагностики и психолог. Врачи не только проводят консультации и назначают лечение, но и при необходимости выполняют несложные операции. Для этого в поезде предусмотрены все санитарные условия, современное оборудование и диагностическая аппаратура. Обратиться за помощью смогут все желающие, вне зависимости от наличия ОСМС.

Фото: «Самрук-Қазына»

В медицинских вагонах также доступны: общий и биохимический анализ крови, флюорография, ультразвуковое исследование, гастрофиброскопия, электрокардиограмма и другие диагностические процедуры.

Здесь же свои услуги будут оказывать юристы и медиаторы. Они будут консультировать граждан по социальным и правовым вопросам. Жители села могут обратиться к специалистам для разрешения трудовых споров, подачи заявок на получение социальных выплат от государства, для совета по ведению судебных дел.

Социальный проект реализуется с 2010 года. За это время более 800 тысяч казахстанцев получили помощь врачей, а с помощью высокотехнологичного оборудования хирурги провели порядка 37 тысяч операций. Каждый пятый получивший лечение пациент — ребенок. Только за прошлый год врачи поезда «Саламатты Қазақстан» оказали бесплатную медицинскую и правовую помощь 104 250 казахстанцам.

Фото: «Самрук-Қазына»

Организацию маршрута и работы поезда обеспечивает фонд «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына». За оснащение, медицинское сопровождение и обеспечение медикаментами отвечает Министерство здравоохранения. Юридическую поддержку и помощь медиаторов предоставляет Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Актуальное расписание движения медицинского поезда опубликованы на сайте www.medpoezd.kz