1229 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1229 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 192,

город Алматы - 199,

город Шымкент - 154,

Акмолинская область - 71,

Актюбинская область - 11,

Алматинская область - 52,

Атырауская область - 15,

Восточно-Казахстанская область - 111,

Западно-Казахстанская область - 28,

Карагандинская область - 253,

Костанайская область - 24,

Кызылординская область - 14,

Мангистауская область - 47,

Павлодарская область - 21,

Северо-Казахстанская область - 17,

Туркестанская область - 20.

Итого выздоровевших в Казахстане - 366204.



