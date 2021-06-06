08:16, 06 Июнь 2021 | GMT +6
1229 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1229 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 192,
город Алматы - 199,
город Шымкент - 154,
Акмолинская область - 71,
Актюбинская область - 11,
Алматинская область - 52,
Атырауская область - 15,
Восточно-Казахстанская область - 111,
Западно-Казахстанская область - 28,
Карагандинская область - 253,
Костанайская область - 24,
Кызылординская область - 14,
Мангистауская область - 47,
Павлодарская область - 21,
Северо-Казахстанская область - 17,
Туркестанская область - 20.
Итого выздоровевших в Казахстане - 366204.