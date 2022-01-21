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12237 казахстанцев полностью вакцинировались против КВИ за сутки
21 Января 2022 08:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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20 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 104 772 человек (+11288), вторым компонентом провакцинировано 8 667 645 человек (+12237).
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