12237 казахстанцев полностью вакцинировались против КВИ за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

20 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 104 772 человек (+11288), вторым компонентом провакцинировано 8 667 645 человек (+12237).



