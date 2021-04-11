1222 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 186,

город Алматы - 428,

город Шымкент - 5,

Акмолинская область - 39,

Актюбинская область - 29,

Алматинская область - 80,

Атырауская область - 158,

Восточно-Казахстанская область - 42,

Западно-Казахстанская область - 81,

Карагандинская область - 98,

Кызылординская область - 15,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 23,

Северо-Казахстанская область - 23,

Туркестанская область - 8.

Итого выздоровевших в Казахстане – 234 057.