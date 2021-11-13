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1220 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

13 Ноября 2021 08:07
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1220 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1220 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 103,

город Алматы - 149,

город Шымкент - 31,

Акмолинская область - 88,

Актюбинская область - 22,

Алматинская область - 66,

Атырауская область - 27,

Восточно-Казахстанская область - 88,

Жамбылская область - 14,

Западно-Казахстанская область - 36,

Карагандинская область - 110,

Костанайская область - 118,

Кызылординская область - 31,

Мангистауская область - 13,

Павлодарская область - 134,

Северо-Казахстанская область - 169,

Туркестанская область - 21.

Всего в стране выявлено 955366 заболевших.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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