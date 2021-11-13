Новости
1220 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
13 Ноября 2021 08:07
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1220 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по темеМинздрав РК: 514 больных коронавирусом - в тяжелом состоянии Шесть казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки 2365 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 103,
город Алматы - 149,
город Шымкент - 31,
Акмолинская область - 88,
Актюбинская область - 22,
Алматинская область - 66,
Атырауская область - 27,
Восточно-Казахстанская область - 88,
Жамбылская область - 14,
Западно-Казахстанская область - 36,
Карагандинская область - 110,
Костанайская область - 118,
Кызылординская область - 31,
Мангистауская область - 13,
Павлодарская область - 134,
Северо-Казахстанская область - 169,
Туркестанская область - 21.
Всего в стране выявлено 955366 заболевших.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус в Казахстане: два региона остаются в «красной зоне»
- Минздрав РК: 514 больных коронавирусом - в тяжелом состоянии
- Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
- Шесть казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки
- 2365 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
- Коронавирус с нами надолго - профессор рекомендует привиться и пройти ревакцинацию
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн