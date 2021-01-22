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    18:08, 21 Январь 2021 | GMT +6

    122 млн тенге штрафов наложено на нарушителей карантинных мер в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области наложено 1 514 штрафов за нарушение карантинных мер на сумму 122 млн тенге. Об этом в ходе брифинга сообщила главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодня за нарушение карантинных мер в регионе наложено 1514 штрафов на сумму 122 млн тенге. Было проверено около 14 тысяч объектов.

    «Согласно статье 425 КоАП РК, предусмотрена ответственность в виде штрафа в отношении субъектов предпринимательства – 230 МРП (670 тысяч тенге), в отношении физических лиц – 30 МРП (87 тысяч тенге), для крупного предпринимательства штраф будет выше – 1600 МРП (4 667 200 тенге)», - пояснила спикер.

    Только за выходные, по словам главного санврача региона, было проведено 59 рейдов, охвачено 274 объекта и выявлены нарушения на 18-ти.

    «В Кокшетау в выходные дни функционировал Орталык базар, несмотря на запрет, второй этаж ТД «Рубин», ТД «Мечта», также работал развлекательный центр «Ого-го», а у нас на сегодня запрет на работу развлекательных центров. Работал магазин «Мега-Планета», хотя он больше 2 тысячи кв. м. После 20:00 часов выявлена работа кафе «Али-баба» в Бурабайском районе. Несоблюдение социального дистанцирования было в магазинах «Small», «Светофор», «Олжа». В Атбасарском районе был выявлен факт проведения семинара по сетевому маркетингу», - поделилась спикер.

    Как добавила выступающая, статья 462 КоАП регламентирует наказание за невыполнение постановлений и предписаний СЭС. Поэтому в отношение тех нарушителей, кто будет пойман повторно, возможны другие санкции - приостановление работы.

    «Ряд объектов относится к категории злостных нарушителей. По Кокшетау это «Союз», «Small», «Скиф-трейд», ТД «Рио», Орталык базар, «Мечта», «Астана», «Светофор» и другие. Чтобы не ужесточать меры и не усиливать карантин, нужно, чтобы все население соблюдало элементарные требования», - добавила А. Мусина.

    Как было сказано, проверка ожидает и организованные коллективы, в которых отмечается более пяти заболевших коронавирусом. При заболевании медработников, школьников и дошкольников проверка проводится по каждому отдельному случаю.


    Теги:
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