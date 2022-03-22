122-метровую пиццу приготовили в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте на Навруз установили необычный гастрономический рекорд, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Кулинарный праздник состоялся в столичном парке «Ташкент-Сити». Повара приготовили пиццу длиною 122 метра и шириной 50 сантиметров.

Организаторы кулинарного шоу не стали мудрить с рецептом, отдав предпочтение традиционному рецепту «Пеперони». На изготовление гигантской пиццы ушло 500 кг теста, 300 кг колбасы, 300 кг сыра и 150 кг красного соуса. Запекали блюдо постепенно, используя печь-трансформер.

Несмотря на прохладную и пасмурную погоду, сотни ташкентцев и гостей столицы терпеливо ждали, когда испечется лакомство. И в итоге все были вознаграждены за терпение хрустящим кусочком.