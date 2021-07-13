122 кандидата выдвинуто на выборы акимов сельских округов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области активно идет подготовка к выборам акимов сельских округов, передает корреспондент МИАК «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, об этом шла речь в ходе встречи главы жамбылского региона Бердибека Сапарбаева с мажилисменами.

Напомним, в Жамбылскую область с рабочим визитом прибыли депутаты Мажилиса Парламента РК Мейрамбек Толепбергенов и Гульдара Нурумова.

В ходе встречи глава региона сообщил, что в Жамбылской области ведется активная подготовка к выборам сельских акимов.

Выборы акимов сельских округов на территории Жамбылской области пройдут в 41 сельском округе.

«Для всех участников избирательного процесса будут созданы одинаковые условия», - заверил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Отметим, что с начала избирательного процесса на выборы акимов сельских округов в Жамбылской области выдвинуто 122 кандидата.

В настоящее время уполномоченными государственными органами проводится работа по соответствию представленных кандидатов требованиям законодательства и их регистрации. Она завершится 14 июля в 18.00. После регистрации кандидатов 15 июля начнется предвыборная агитация, которая продлится вплоть до 00 часов 23 июля.