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    20:36, 12 Июль 2021 | GMT +6

    122 кандидата выдвинуто на выборы акимов сельских округов в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области активно идет подготовка к выборам акимов сельских округов, передает корреспондент МИАК «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, об этом шла речь в ходе встречи главы жамбылского региона Бердибека Сапарбаева с мажилисменами.

    Напомним, в Жамбылскую область с рабочим визитом прибыли депутаты Мажилиса Парламента РК Мейрамбек Толепбергенов и Гульдара Нурумова.

    В ходе встречи глава региона сообщил, что в Жамбылской области ведется активная подготовка к выборам сельских акимов.

    Выборы акимов сельских округов на территории Жамбылской области пройдут в 41 сельском округе.

    «Для всех участников избирательного процесса будут созданы одинаковые условия», - заверил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

    Отметим, что с начала избирательного процесса на выборы акимов сельских округов в Жамбылской области выдвинуто 122 кандидата.

    В настоящее время уполномоченными государственными органами проводится работа по соответствию представленных кандидатов требованиям законодательства и их регистрации. Она завершится 14 июля в 18.00. После регистрации кандидатов 15 июля начнется предвыборная агитация, которая продлится вплоть до 00 часов 23 июля.


    Теги:
    Выборы акимов Жамбылская область Акимат Выборы
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