АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 122 иностранца выдворили из страны в Актюбинской области с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Для обеспечения общественного порядка на территории Актюбинской области сотрудниками полиции на постоянной основе проводится оперативно-профилактическая работа, направленная на предупреждение, выявление и пресечение фактов незаконной миграции, а также нарушения правил пребывания иностранцев в Казахстане.

В ходе указанных мероприятий миграционными полицейскими выявляется немалое количество иностранных граждан, к которым за нарушение миграционного законодательства судами налагаются административные взыскания в виде выдворения из страны.

Только за май миграционной службой ДП региона выявлены 122 иностранца, незаконно находившиеся на территории страны и работавшие без соответствующих документов, из них 40 иностранцев в административном порядке выдворены из страны на основании постановлений суда.

С начала года в области за нарушение миграционного законодательства привлечены к административной ответственности по статье 517 КоАП РК 457 иностранцев, из них 122 выдворены из страны.