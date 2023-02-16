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122 человека заболели коронавирусом и пневмонией в Казахстане за сутки

16 Февраля 2023, 09:12
122 человека заболели коронавирусом и пневмонией в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 16 февраля лечение от коронавируса продолжают получать 1 590 человек (–1 414+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находятся 125 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 465 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За сутки в Казахстане коронавирусом заболели 105 человек, коронавирусной пневмонией – 17 человек. Один человек скончался от коронавируса.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 3 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.


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