122 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о смертности от COVID-19 и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

По данным Минздрава, за 6 августа 20121 года зарегистрировано 105 случаев с летальным исходом при положительном результате ПЦР-теста на COVID-19 (КВИ+) и 17 случаев - при отрицательном (КВИ-).

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