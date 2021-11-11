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1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
11 Ноября 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1219 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 127,
город Алматы - 131,
город Шымкент - 29,
Акмолинская область - 87,
Актюбинская область - 18,
Алматинская область - 81,
Атырауская область - 24,
Восточно-Казахстанская область - 83,
Жамбылская область - 20,
Западно-Казахстанская область - 35,
Карагандинская область - 119,
Костанайская область - 111,
Кызылординская область - 22,
Мангистауская область - 12,
Павлодарская область - 138,
Северо-Казахстанская область - 155,
Туркестанская область - 27.
Всего в стране выявлено 952886 заболевших.
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