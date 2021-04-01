1219 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1219 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 272,

город Алматы - 268,

город Шымкент - 15,

Акмолинская область - 58,

Актюбинская область - 52,

Алматинская область - 134,

Атырауская область - 67,

Восточно-Казахстанская область - 52,

Жамбылская область - 63,

Западно-Казахстанская область - 61,

Карагандинская область - 75,

Костанайская область - 30,

Кызылординская область - 5,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 32,

Северо-Казахстанская область - 19,

Туркестанская область - 11.

Итого выздоровевших в Казахстане - 220 313.



