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    17:30, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6

    121-ый сезон открыл столичный русский драмтеатр

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый театральный сезон в столице открыл государственный академический русский театр драмы имени Горького. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    В новом сезоне планируется немало свежих постановок, включая эксклюзивные материалы и пьесы, которые ранее не были на сценах театров в Казахстане.

    «Сегодня мы открываем 121 театральный сезон. Мы этому очень рады. Само собой, мы должны удивлять своего зрителя. Этот театральный сезон будет удивительным. Дело в том, что насколько я помню, никто из казахстанских театров не ставил произведения Тургенева. Мы же будем ставить его произведение «Накануне». Режиссерами и постановщиками будут российские специалисты из города Челябинск. Также к знаменательной дате - юбилею Ыбырая Алтынсарина - мы готовим композицию по его произведению», - рассказал главный режиссер государственного академического русского театра драмы им. Горького Бекболат Парманов.

    «Сегодняшний день – это, конечно, огромный праздник и особый день для человека, который служит театру. Новый сезон – это ожидание новых постановок, наших любимых зрителей. Хочется продолжать радовать своих любимых зрителей», - поделилась актриса театра Людмила Крючкова.

    Отметим, мероприятие прошло с соблюдением всех саннорм.


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