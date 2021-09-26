121-ый сезон открыл столичный русский драмтеатр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый театральный сезон в столице открыл государственный академический русский театр драмы имени Горького. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В новом сезоне планируется немало свежих постановок, включая эксклюзивные материалы и пьесы, которые ранее не были на сценах театров в Казахстане.

«Сегодня мы открываем 121 театральный сезон. Мы этому очень рады. Само собой, мы должны удивлять своего зрителя. Этот театральный сезон будет удивительным. Дело в том, что насколько я помню, никто из казахстанских театров не ставил произведения Тургенева. Мы же будем ставить его произведение «Накануне». Режиссерами и постановщиками будут российские специалисты из города Челябинск. Также к знаменательной дате - юбилею Ыбырая Алтынсарина - мы готовим композицию по его произведению», - рассказал главный режиссер государственного академического русского театра драмы им. Горького Бекболат Парманов.

«Сегодняшний день – это, конечно, огромный праздник и особый день для человека, который служит театру. Новый сезон – это ожидание новых постановок, наших любимых зрителей. Хочется продолжать радовать своих любимых зрителей», - поделилась актриса театра Людмила Крючкова.

Отметим, мероприятие прошло с соблюдением всех саннорм.