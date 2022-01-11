121 участника незаконных митингов доставили в полицию в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Комендант, начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев на брифинге сообщил, что оперативная обстановка на территории региона стабильная и находится под контролем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

М.Тулебаев проинформировал, что под усиленной охраной находятся особо важные объекты и объекты жизнеобеспечения, акиматы области и города. Усилена охрана банков, осуществляется сопровождение инкассаторских машин.

«Вокруг города Петропавловска установлено пять блокпостов, в районах области – 20. Досматривается весь транспорт, въезжающий на территорию области. За время функционирования блокпостов проверено около 17 тысяч единиц автотранспорта, отказано в пересечении блокпостов 451-ой единице автотранспорта, не имеющих установленных оснований для перемещения через границы региона. Контролируются не только автодороги, но и железнодорожное сообщение. Силами линейного отдела полиции на станции Петропавловск осуществляется проверка лиц, прибывающих на железнодорожном и авиатранспорте. Отрабатывается съемное жильё и приезжие граждане», - рассказал М.Тулебаев.

По его сведениям, за время действия режима ЧП в органы полиции доставили 255 человек, из них за нарушения режима ЧП - 72. К административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения и комендантского часа привлекли 34 человека. За участие в незаконных митингах к ответственности привлечено 16 человек.

«Пятого января был доставлен в полицию 121 человек. Все лица установлены. Все являются жителями нашей области. Все мужчины, в возрасте от 20 до 30 лет, жители района Шал акына, Есильского и Кызылжарского. Больше всего безработных. Иногородних не было. Лица находятся под арестом на срок до 15 суток. Двое - на 30 суток, по двум статьям. С ними проводится оперативно-профилактическая работа. На блокпостах лиц с оружием или крупными денежными суммами задержано не было. В Айыртауском районе задержали машину, в которой находилась бита. Материал внесен в ЕРДР, назначена соответствующая экспертиза. Несколько человек привлечены к ответственности за организацию повторных митингов. Мы пресекли действия до проведения митингов. С сотрудниками КНБ проводили определенную работу», - сообщил М.Тулебаев.

Комендант отметил, что несмотря на действующий запрет на продажу алкоголя, выявлены четыре факта реализации спиртного.

«Призываю граждан к строгому соблюдению требований режима чрезвычайного положения. Все введенные временные ограничения направлены исключительно на обеспечение безопасности населения и стабилизации обстановки. Отмечу, что самой большой поддержкой населения органам правопорядка должно стать неукоснительное соблюдение закона и правил, предписанных режимом ЧП. Предпосылок к осложнению оперативной обстановки нет, ситуация под контролем», - подчеркнул М.Тулебаев.



