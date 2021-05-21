121 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зафиксировано 121 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 113 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 54503, летальных случаев - 875, выздоровевших - 53094.