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вчера 23:50
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121 нарушение режима ЧП выявлено в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- С момента введения режима чрезвычайной ситуации в Атырауской области зарегистрирован 121 факт нарушения требований чрезвычайного положения, возбуждено административное дело, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С момента введения чрезвычайного положения в Атырауской области зарегистрирован 121 факт нарушения требований ЧП, возбуждено административное дело. Главная цель режима ЧП - создание нормальных условий жизнедеятельности общества. Поэтому призываю жителей с пониманием отнестись к работе правоохранителей и других ответственных специалистов, действующих в данном направлении, проявлять терпение и соблюдать меры предосторожности при проведении антитеррористических операций.
Не поддавайтесь провокациям и обязательно сообщайте о подозрительных фактах в полицию. Также призываю не распространять заведомо ложную информацию. В соответствии со статьей 274 УК РК за такие действия предусмотрена уголовная ответственность от 3 до 7 лет», - сообщил комендант Атырауской области Камза Умбеткалиев.
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